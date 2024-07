La extraña desaparición de Francisca, de 43 años: sacó 100 euros del banco y desde entonces no hay rastro

Francisca, una mujer de 43 años de Zaragoza, desapareció hace cinco días y su familia está desesperada, pues no saben nada de ellas. Están buscándola sin descanso desde que el pasado miércoles fuese vista por última vez en un autobús dirección Huesca o Villanueva.

Mide 1,60, es de complexión gruesa, tiene el pelo corto y moreno, ojos castaños, tatuajes en los brazos y cuando desapareció iba vestida con una camiseta blanca y una riñonera Nike.

Francisca vivía con su hijo y tenía una relación complicada con su actual pareja. El día que desapareció había recibido una orden de desahucio y, según su hermana, discutió con su marido antes de irse de casa.

Además, el día de la desaparición sacó 100 euros del cajero y desde entonces no ha vuelto a encender el móvil. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación.

Hemos hablado con Carmen, su mejor amiga, que tiene claro que Francisca no se fue por voluntad propia y que nunca dejaría a su hijo solo. "Es muy buena persona, muy familiar", ha dicho.

Tiene claro, además, que hay muchas cosas que no concuerdan, pero no sabe qué puede haber ocurrido. En cuanto a su vida personal, Francisca no estaba en un buen momento con su pareja, pero no cree que fuese capaz de hacer nada. "Es muy fuerte de mente", ha dicho.

Teresa, su hermana, ha contado que lo están pasando muy mal porque es una situación de mucha incertidumbre. Carmen, entre lágrimas, ha pedido que se difunda para que su mejor amiga aparezca cuanto antes. "Solo necesito que aparezca, te estamos esperando", ha asegurado.

También hemos hablado con su marido, que ha dicho que está destrozado, pero que no la ha buscado porque tiene COVID. "Le he escrito y no me contesta", ha dicho, y que pensaba que estaba con una amiga.

En Y ahora Sonsoles conocimos también la desaparición de Paquita, una mujer de 79 años desaparecida en Sollana (Valencia) y que padecía alzhéimer.