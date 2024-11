El exnovio desaparecido de Leticia Sabater, ¿asesinado?: "Me amenazaron de muerte por buscarle"

Se cumplen 15 años sin Roberto Corbo, el gran amor de Leticia Sabater, que está en paradero desconocido desde 2009. El conocido prestamista desapareció dejándole una deuda a la presentadora de 89.000 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Luis Blasco, que asegura que tenían una relación peculiar y que él solía presumir de la cantidad de dinero que tenía con las mujeres, pero que "no nadaba en dinero".

Tras cinco años de búsqueda, la policía dio por muerto a Bobby, aunque algunos, como su amigo José Luis, quien le vio por última vez, no lo creen. "Hasta que no me enseñen una prueba, para mí sigue vivo", aseguraba en plató.

Sin embargo, la familia de Roberto sí cree que puede estar fallecido. Su prima Marifé, por ejemplo, sostiene que a Bobby le mataron por una cuestión de negocios.

Marifé ha denunciado, en exclusiva, presiones y vandalismos por tratar de encontrarle: "Me reventaron las cuatro ruedas de mi coche y me amenazaron de muerte". Según nos cuenta, le dijeron que se estaba metiendo en cosas que no debía.

Son muchas las teorías alrededor de la desaparición de Bobby y su posible fallecimiento. ¿Qué ocurrió en realidad aquella noche?