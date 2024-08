Su exmujer ha fallecido tras someterse a dos operaciones estéticas en Turquía: "Mis hijos no lo asimilan"

La última vez que Perla fue vista con vida fue entrando junto a sus familiares a un hospital de Turquía del que no ha salido. Llegó con el sueño de someterse a dos operaciones estéticas para verse mejor.

El 1 de agosto, Perla comenzó su viaje desde Madrid hasta Estambul. Tras llegar a un acuerdo previo con el médico, se sometería a dos operaciones estéticas en un hospital privado.

Al día siguiente era el día de la intervención y a priori todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, cuando Perla salió de plató empezó a tener problemas respiratorios, algo que alertó al personal sanitario, y se quedó ingresada en la UCI.

El 3 de agosto, Perla falleció por un paro cardíaco a los 42 años. Vivía en Collado Villalba (Madrid), era madre de dos hijos y peluquera de profesión. Las dos intervenciones le costaron 6.500 euros, además de 6 días de hotel para la recuperación. Un precio que fue posiblemente lo que le llevó a someterse a la intervención en Turquía.

Hemos hablado con Pedro, su exmarido y padre de los dos hijos de Perla. Él no sabía que su exmujer había viajado a Turquía, por lo que ocurrido le había pillado por sorpresa. "Me dijo que tenía que viajar con su jefa a Marbella", ha contado.

El día 3 Perla le escribió sobre las dos y media de la tarde. Horas después la llamaron de un teléfono turco y le dijeron que Perla había viajado con una amiga a Estambul y había fallecido en la operación, un momento que Pedro ha recordado entre lágrimas.

"Me gustaría que la gente se concienciara, no hay que esconder una cosa tan seria", ha dicho, y es que sus hijos se han quedado sin madre con 8 y 12 años. Ellos, ha explicado, están destrozados. "Mi hija me pregunta que por qué no sonrío", ha confesado.