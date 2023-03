Su exmarido tendrá que compensarla con 204 mil euros: "Ha sido una victoria por el trabajo arduo de tantos años"

En junio de 1995, Ivana e su marido se casan y un mes después firman la separación de bienes. Durante 20 años que duró el matrimonio, él creció profesionalmente mientras ella se quedó en casa cuidando de sus hijas y haciendo las tareas del hogar, única y exclusivamente.

Ahora una jueza ha obligado al exmarido a compensarla económicamente con más de 204 mil euros, que se corresponde con el salario mínimo que debería haber recibido durante los 25 años de matrimonio.

"Ha sido una victoria por el trabajo arduo"

Durante todo ese tiempo él ha abierto gimnasios, tienda de parqués e incluso ha adquirido una finca de olivos, con lo que consiguió un patrimonio de 5 millones de euros. Él va a reclamar la sentencia.

La conciliación es una situación a la que se enfrentan actualmente el 80% de las mujeres de nuestro país.

Ivana se ha tomado esta sentencia como un triunfo después de tantos años al cuidado del hogar y colaborando con su marido en los negocios. "Ha sido una victoria por el trabajo arduo de tantos años", ha dicho. Además, ha puntualizado que cualquier mujer se merecería algo así.

Eso sí, comparado con lo que se ha quedado su expareja, esta cifra es una miseria, aunque está contenta. El camino tras su divorcio no fue fácil porque comenzó de la nada, pero no quiere recordarlo porque esto ha sido una victoria mayúscula.

A pesar de todo, ella se arrepiente de haber renunciado a su profesión, pero no ha tenido tiempo ni energía después de encargarse del hogar. "Me he formado a lo largo de los años pero cuando llega el divorcio se te dicta como una persona que no sirve para nada", ha dejado claro.

Carlos Quílez ha explicado que, para poder seguir los pasos de Ivana, hay que acreditar que con el trabajo en el hogar ha contribuido al incremento patrimonial, además de tener que dejar de trabajar para ocuparse de la familia.