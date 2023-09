Luis Miguel ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas: "Están pensando en dar ese paso importante"

Paloma García Pelayo ha contado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' que Luis Miguel le ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas, un gran paso que ha dado ahora que la relación entre el cantante y su hija está en su mejor momento.

Sin embargo, la respuesta de la diseñadora nos ha dejado con la boca abierta. La periodista ha asegurado que la Paloma Cuevas ha dicho 'no' al artista, pero de momento, pues considera que todavía es muy pronto, aunque esto no significa que no esté contenta con su vida.

"Prefiere esperar un tiempo y que todo se asiente", ha dicho. La periodista ha asegurado que entiende que la diseñadora está centrada en su familia y su carrera, mientras él se centra en su gira mundial.

Por tanto, por ahora, la boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, será la única a la que asistan. Ella ya está ultimando los preparativos de un enlaceque tendrá lugar el 13 de octubre.

Una fecha para la que tanto el sol de México como Paloma Cuevas están haciendo lo imposible para poder asistir.

La gira de Luis Miguel: llena de éxitos y curiosidades

El sol de México sigue cosechando éxitos en su gira americana, y Las Vegas ha sido una parada clave ya que ha actuado ante la mirada de su hija.

Posteriormente ha viajado hasta Los Ángeles, donde el cantante se ha mostrado muy cercano con su público. Tal es su cercanía que en mitad del concierto ha besado a los hijos de sus fans.

El artista sigue centrado en su carrera y estuvieron separados desde septiembre, cuandola diseñadoraregresó a Españapara entregarse al cuidado de sus hijas.Eso sí, antes Paloma quiso volver a Latinoamérica para sorprender al cantante.

Todo apunta a que volverán a encontrarse en la ciudad de los rascacielos ya que tras el concierto el artista se tomará tres día libres.

Nos encantaría volver a verlos juntos ya que han demostrado ser una pareja llena de estilo, elegancia y complicidad.

Llevan varios meses sin esconder su amor y dejándose ver cómo la pareja enamorada que son. Algo que se diferencia mucho de cómo llevan la relación Enrique Ponce y Ana Soria.

Así ha sido el fin de semana de Paloma Cuevas con amigos muy especiales

Este fin de semana, Paloma Cuevas ha acudido a la celebración de los 35 años como casados de sus buenos amigos Cristina Yanes y José Luis Santos.

Una celebración por todo lo alto, llena de lujo y sorpresas en las que la cordobesa estuvo acompañada de su hija pequeña y de algunas de sus mejores amigas.

El evento tuvo lugar en un hotel de lujo de Barcelona y contaron con otros 400 invitados que intentaron vestir con prendas de color coral.

Dentro de las curiosidades destaca que una grupo de hasta ochenta amigas hicieron una coreografía en un karaoke gigante. Eso sí, los invitados felicitaron a Paloma Cuevas, pero evitaron preguntarle por el cantante.