Eugenia Martínez de Irujo, más enamorada que nunca de Narcís Rebollo: “Estoy en el mejor momento de mi vida"

Eugenia Martínez de Irujo ha presentado su nuevo proyecto, que consiste en una vajilla diseñada al completo por ella.

Parece que la hija de la duquesa de Alba ha encontrado el equilibrio perfecto. La duquesa de Montoro no solo tiene éxito en lo profesional, sino que también en lo personal parece haber encontrado a la persona perfecta en Narcís Rebollo.

En la presentación de su colección, Eugenia Martínez de Irujo ha hecho balance de su relación con el empresario, con quien lleva ya 5 años casada. "Estoy en un momento, creo que el mejor de mi vida", ha dejado claro. Y es que el amor puede llegar cuando sea, y Eugenia cree que el tema de la edad no tiene importancia.

La duquesa ha hablado abiertamente de su relación con su marido. "Nos complementamos muy bien y nos reímos muchísimo", ha dicho. Además, asegura que le apoya muchísimo y que lo admira mucho como persona.

Pronto es su aniversario de bodas, y lo celebrarán en Las Vegas, el lugar donde se casaron. Eso sí, no ha querido contar mucho, aunque lo podremos ver en sus redes sociales. Recuerda su boda con mucho cariño. "No me he reído más en mi vida", ha confesado. ¡Se nota que se quieren mucho y que está en un momento ideal!