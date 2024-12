Esther, en shock al descubrir que está enamorada de un impostor: "Me decía que estaba en la guerra"

Esther visita el plató de Y ahora Sonsoles para confesar que está enamorada de un hombre a quien no conoce en persona. Su nombre es Pedro y se conocieron por redes sociales.

Pedro dice ser exmilitar que combatió en Ucrania e Israel. Según le ha contado a Esther, casi le matan en varias ocasiones y conserva heridas de guerra de gravedad. "Él estaba en la guerra pegando tiros y escribiéndome a la vez", asegura.

Tras conversaciones de horas y confidencias, Esther no ha podido evitar enamorarse, llegando a escribirle una carta en la que confiesa "me he dado cuenta de que, sin ti, no hay amor que valga".

"Yo siempre he confiado en él y le quiero", señala. Aunque sus amigas le decían que desconfiase de él, Pedro la inspiraba y nunca había conocido a nadie igual.

Pese al gran amor que siente Esther todavía a día de hoy, Pedro dejó de hablarla de un día para otro porque empezó a salir con una chica. "Me bloqueó", añade.

Sin embargo, en Y ahora Sonsoles le hemos desvelado que Pedro es un farsante. Al ver sus publicaciones en redes sociales, la policía israelí y las Fuerzas Armadas, han desmentido que Pedro fuera un soldado del ejército, demostrando que sus fotos están trucadas.

Esther ha descubierto en directo que su amor nunca fue real y que Pedro ni siquiera existe, o, al menos, el Pedro que ella conocía. "Me siento defraudada, pero es mejor saber la verdad", afirma Esther.

La joven ha querido desearle lo mejor a Pedro, a aquel que pensó conocer y del que se enamoró, pero del que hoy está preparada para pasar página. ¡No te pierdas su historia en el video!