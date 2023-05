Le estafaron 5.000 euros por teléfono: "En el banco lo primero que me dijeron es que no me lo iban a devolver"

Las estafas telefónicas son cada vez más frecuentes, porque los métodos que se emplean para estafar están más perfeccionados. Es tan fácil como pinchar en un enlace de un mensaje que parece completamente real.

Belén ha sido una de las afectadas por uno de estos mensajes. A ella le llegaron a estafar unos 5 mil euros después de pinchar en un enlace que creía que era de su banco. El mensaje le llevó a su entidad bancaria, pero no cargaba. "Esto me llevó a sospechar y llamé al banco", ha dicho.

Al principio no faltaba dinero, pero meses después volvió a conectarse a su cuenta online y se dio cuenta de que habían cogido el dinero de la cuenta de sus padres.

En la entidad le dijeron que ese dinero no se lo iban a devolver y a día de hoy no tiene ninguna respuesta del banco. "Ya lo tengo con abogados para denunciar a la entidad", ha asegurado. Espera que el juez obligue al banco a darle el dinero. "Yo no he hecho ninguna transferencia, ha sido mediante engaño", ha dejado claro.

Así trabaja la Guardia Civil en estas estafas

La Guardia Civil ya lo ha advertido, no hay que fiarse de mensajes de Hacienda que prometen devolvernos dinero, por ejemplo.

Para tratar de encontrar a los culpables de estas estafas está el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, cuya sede principal es Cáceres. Hasta allí nos hemos desplazado para descubrir cómo trabajan y cómo dan con los estafadores.

Antes de pinchar en el enlace, es fundamental contactar con el banco para asegurarse de si es verdad o no. "Desde la entidad nunca nos van a pedir datos personales", ha asegurado una agente.

En el programa ya dimos algunos consejos para evitar caer de lleno en estas estafas telefónicas.