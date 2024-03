Más detalles de la enfermedad de Kate Middleton: "Es abdominal y limitará de manera crónica su alimentación"

La tormenta mediática por la foto retocada de Kate Middleton no solo se ha extendido por toda Inglaterra, sino por todo el mundo. El Daily Mail ha asegurado que la fotografía fue tomada por el príncipe de Gales con una cámara apenas unos minutos antes de que la princesa de Gales la editara con una cámara.

Tan solo el periódico The Sun ha apoyado a la princesa ante la risa de los editores de otros tabloides, invitados al popular show Good Morning Britain.

Previo al evento de la Commonwealth, en el que fue tomada la fotografía de la portada de The Independent, sucedió algo inesperado. Kate acompañó a Guillermo en el coche, medios británicos aseguran que para dar la cara, pero la princesa de Gales giró su rostro. Esta imagen también ha sido puesta en duda.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gloria Campos, experta en protocolo, que ha asegurado que hay mucho detrás que se puede entrever dentro de esta crisis de comunicación. La periodista ha asegurado que Kate Middleton está pasando por una enfermedad que tiene una convalecencia complicada, pero no ha querido decir de qué la han operado.

"Es una crisis de comunicación porque no se puede contar lo que realmente está pasando", ha asegurado Gloria. Eso sí, ha contado que la princesa tiene una enfermedad abdominal, pero no cáncer como se ha especulado, y que, además, influirá en su alimentación, que no podrá ponerse de pie en un tiempo y que limitará su forma de hacer funciones básicas.

Ha explicado, además, que no está provocada por ningún trastorno mental y que esta enfermedad provocará que necesitará algo adicional para hacer sus necesidades.

"Desde mi punto de vista, hay una crisis matrimonial", ha dicho Gloria Campos, que es lo que podría estar tratando de tapar la Casa Real.

Celia Maza, corresponsal en Londres, ha asegurado que en Inglaterra se habla de la decaída de la casa de Windsor y los medios están muy divididos. "Se puede hablar de crisis de imagen", ha dicho, pues están pasando cosas inauditas.

La Casa Real nunca se había manifestado por algo así, y esta vez, además, han pedido perdón por haber retocado la imagen. Y es que el hermetismo alrededor de Kate Middleton está provocando teorías de la conspiración que dañan la imagen de la corona.

En cuanto a la imagen de Kate y su marido en el coche, la periodista ha explicado que fue tomada después del comunicado de la princesa de Gales y esta es la única imagen real que tenemos de ella por ahora.

"¿Por qué Palacio se niega a publicar la imagen original?", ahí está la incógnita, ha explicado Celia Maza, que ha asegurado que el pueblo ha perdido mucha confianza en la Casa Real.