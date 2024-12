Embargada por no pagar la factura del rescate tras su intento de suicidio

Una joven llegó al límite en 2022 y se intentó quitar la vida. Hoy denuncia cómo le han embargado la cuenta por no asumir el gasto del rescate.

Entonces, la factura sumaba un total de 211 euros y la joven se mostró indignada por redes sociales. "Un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia", señala.

En su momento, el Ayuntamiento prometía revisar el caso, pero ella no se explica cómo ahora, no solo tiene que abonar la factura, si no que también le cobran intereses por la demora, sumando un total de 267.79 euros.

La joven denuncia que no solo no puede pasar página de su intento de suicidio, sino que ni siquiera puede pagar los gastos psicológicos que necesita. ¿Logrará que revisen su caso?