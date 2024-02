La dura declaración de María del Monte e Inmaculada Casal ante el juez en exclusiva

Y ahora Sonsoles ha podido acceder en exclusiva a la declaración de María del Monte sobre el horror que vivió la madrugada en la que cinco encapuchados asaltaron su casa.

“Había dos o tres personas gritándome mucho. Les pedí que dejasen de gritar porque me ponía más nerviosa. Me quedé con uno de ellos a solas y me dieron un vaso de agua”, ha declarado la artista.

Un trato que no recibió de igual manera su mujer, Inmaculada Casal: "Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama". Ella intentó enfrentarse a los ladrones y arremetieron: "Me estrujaron cada 20 segundos la cabeza contra la almohada. No podía ver lo que ocurría".

María del Monte ha asegurado que vivir aquella situación es muy duro para ellas y han intentado mantenerse al margen de la supuesta implicación de su sobrino, Antonio Tejado.

"Antonio me regaló un perro la misma mañana del robo", ha declarado la gran artista.

También han hablado la hija y el yerno de Inmaculada que estaba durmiendo en la casa esa misma noche: "Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese. Como no pude hacerlo, me llevaron al sótano".

Fue gracias a un móvil del entorno de El Ruso que la Policía logró ubicar a la organización. Se lo dejó olvidado cerca de la casa de María del Monte y una vecina lo encontró.

Siguiendo el rastro de ese teléfono consiguieron dar con todos los miembros de la banda, entre ellos, Antonio Tejado. El sobrino de María del Monte lleva una semana en prisión provisional y sigue manteniendo que es inocente.