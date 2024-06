Se duchan en la terraza por culpa de la okupa del piso de arriba: "Me ha dejado claro que soy una mentirosa"

Laura y su familia tienen que convivir con grietas, humedades y baños inundados a diario. De hecho, llevan dos meses sin poder darse una ducha en casa por culpa de su vecina del pisa de arriba, una okupa con muchas visitas en casa.

Cada vez que alguien de la vivienda de arriba se baña, el agua cae en su casa, pero no solo eso, sino que además de estar en un piso que no es suyo podría usar otro de los baños y así no ocasionar destrozos en la casa de Laura.

Mientras buscan una solución, ella solo pide una cosa: que no se duchen en ese baño, pero la okupa solo responde con un "ok" y no cumple.

Así llevan dos meses y han tenido que buscar una alternativa para no tener un problema de higiene, por lo que han decidido ducharse en la terraza.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Laura, que ha contado que la vecina le ha dejado claro que es una mentirosa y que el agua de su ducha no cae en su casa. "Ahí acabamos las conversaciones", ha dicho.

Por eso Laura ha hablado con el seguro del banco que, cuando van a la casa a intentar arreglarlo, ella no les abre la puerta.

Además, hemos hablado con los okupas que han asegurado que Laura le está hostigando. "Estoy de okupa pero no le molesto para nada", ha dicho.