El drama de Lourdes, a punto de perder su piso por avalar a su amigo: "Me ha arruinado la vida"

Lourdes creía que la amistad estaba por encima del dinero, pero está a punto de perderlo todo a causa de alguien a quien consideraba casi familia. La mujer no dudó en ofrecer su casa como aval para que su amigo pudiera hipotecarse, pero ahora el banco le está reclamando el piso a causa de los impagos.

Hace años, su amigo íntimo, que trabaja en un banco, le avaló para que pudiera comprarse su piso, el mismo que ahora está en juego. Es por eso que, cuando este le pidió que le devolviera el favor, lo hizo. "Le conozco desde los 13 años, conoce a mi familia", ha asegurado.

A los 6 meses de avalarle, su amigo deja de pagar y el banco empieza a enviarle los primeros avisos: si no paga, se cobrarán la deuda con su casa.

Pese a que Lourdes ha intentado reclamarle a su amigo que pague las facturas, este siempre le dice que lo hará, que no se preocupe. "Lo único que le pido es que me quite del aval", ha pedido Lourdes, desesperada, "no veo salida".

Lourdes está desolada y sospecha que él sabía lo que iba a hacer desde el principio, ya que no le pidió a ningún familiar que le avalase. ¿Conseguirá conservar su casa?