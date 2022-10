Así es la cabecera de 'Y ahora Sonsoles', estreno el lunes a las 19:00 horas en Antena 3

A partir del lunes, 24 de octubre, tus tardes se llenarán de color y magia al disfrutar juntos de 'Y ahora Sonsoles', el nuevo programa de Antena 3 que ya está calentando motores. Sonsoles Ónega y la amplia lista de colaboradores nos harán pasar un rato inolvidable, en directo, donde reinará la actualidad, las risas, la tensión, etc. ¡No te lo puedes perder!

Ya conocemos cuál será la cabecera que dará inicio cada tarde al programa de Sonsoles Ónega. Colores vivos como el naranja, morado y amarillo acompañarán a la imagen de nuestra presentadora junto a la sintonía realizada expresamente para el nuevo proyecto de las tardes de Antena 3. Frescura, ilusión y ganas son rasgos que podemos destacar del arranque de 'Y ahora Sonsoles'. Sin lugar a dudas, desde el primer segundo se aprecia la vitalidad que caracteriza al formato.

Por si fuera poco, el programa cuenta con una canción exclusiva que podremos disfrutar al completo dentro de muy poco y que está compuesta por la cantante Conchita, que no ha podido esconder su emoción en redes sociales: "Me hace mucha ilusión acompañar a @sonsolesonega en su nuevo programa por las tardes @ahorasonsoles", ha comentado en su cuenta de Instagram. Ahí es donde también ha añadido que desea todo lo mejor a Sonsoles Ónega y a todo el equipo: "Estoy segura que le va a ir increíble porque ella es top, y además he visto que tiene un bóxer que se parece tantísimo a Tango… esa bola de amor sólo puede dar suerte, y me la ha traído a mí también!". ¡Las emociones están a flor de piel! Recuerda que te esperamos este lunes, 24 de octubre, con el mejor plan para ti a partir de las 19:00h en Antena 3. ¡Te esperamos!

‘Y ahora, Sonsoles’, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, también tendrá un equipo de reporteros a pie de calle. Ellos serán los encargados de acercar al plató lo que sucede y narrar al público todo lo que vaya aconteciendo desde la cercanía. Este programa también podrá verse fuera de España. ‘Y ahora, Sonsoles’ se emitirá a través de Antena 3 Internacional y estará disponible en la versión internacional de ATRESplayer.