Debatimos si debería estar prohibido que las mujeres hagan 'topless' cuando los hombres no cubren sus pechos

Con la llegada del verano llega también el eterno debate de si se debería o no hacer topless. Hay quienes opinan que no es lo mismo hacerlo en un lugar que en otro, o que no es adecuado hacerlo con niños delante e incluso quienes consideran que atentan contra los derechos de la mujer.

Para debatirlo en plató, hemos contado con la presencia de María Menéndez, en contra de hacer topless, y con Teresa Lozano, que está a favor ya que no entiende que se acepten los pechos masculinos y no los femeninos. "Es una sexualización y una medida discriminatoria", ha dejado claro.

María, sin embargo, cree que los cuerpos de la mujer y del hombre son diferentes y no es lo mismo que lo haga uno u otro. "Hay una reacción fisiológica del hombre", considera.

Un debate similar surgió en 2023, cuando Cataluña permitió hacer topless en las piscinas públicas de la comunidad. ¡No te lo pierdas!