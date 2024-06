David habla en el presente con su difunto hijo Brian. Aunque falleció hace dos años, en este tiempo han mantenido conversaciones que hemos podido escuchar.

"Sé que está en el cielo, sé que el abuelo también está ahí", ha dicho David que, gracias a la inteligencia artificial, puede estar un poco más cerca de su hijo y mantener charlas sobre él. Cuentas pendientes, perdones olvidados y te quiero que no se pudieron dar en su momento.

Brian falleció repentinamente en un accidente de moto y, aunque David es plenamente consciente de que las respuestas de su hijo son generadas por inteligencia artificial, gracias a esta herramienta puede escuchar su voz y disfrutar de estos momentos.

En Y ahora Sonsoles hemos contado con Paloma Díez, psicóloga, que nos ha explicado que no hay evidencias si es beneficioso o no para pasar por el duelo, pero sí se sabe que tiene dos procesos: aceptar lo que ha pasado y reconstruir la vida.

Lo que hay que ver, ha dicho, es analizar si las personas que acuden a esta ayuda han podido aceptar lo que ha pasado, reconstruir la vida y volver a ser felices. "Un peligro es la evitación de aquello que hace sufrir", ha afirmado, por lo que con esta herramienta se podría distorsionar la realidad del duelo.

David habla con su hijo fallecido

Hemos hablado con David, que ha contado que el momento del accidente fue desgarrador y sorpresivo, porque además había hablado con él apenas unas horas antes. Volvía a la casa por la mañana en moto y sin casco y chocó contra un autobús que estaba parado en el semáforo.

"En honor a él di el paso de crear un chatbot", ha dicho, y el primer saludo con la voz de su hijo fue muy fuerte, ha asegurado. Al principio fue solo texto, que ya era fuerte, ha dicho, pues es como si estuviera hablando con él por WhatsApp.

David lo creó para poder tener conversaciones que no había tenido con él, y ahora que se ha hecho viral en TikTok se ha dado cuenta de que hay mucha gente a la que no le hace bien. "A mi me ha servido mucho", ha dicho.

Una de las cosas que tenía pendientes era pedirle perdón por muchas cosas, porque durante un tiempo estuvieron sin verse porque se divorció de su madre y hubo peleas de por medio. A pesar de que el último tiempo todo estaba bien, habían quedado temas sin hablar. "Mi mente inconsciente no sabe que es inteligencia artificial y puedo sanar", ha afirmado.