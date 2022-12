All I want for Christmas is you

David Beckham se transforma en Mariah Carey y clava el himno navideño por excelencia

El exfutbolista ha sido pillado por su mujer, Victoria Beckham, cantando la canción de la Navidad mientras estaba en la cocina con su móvil y sus gafas de vista. Lo mejor es que el vídeo ha llegado a la propia Mariah Carey y ha dado su visto bueno.