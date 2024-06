David Álvarez, el cantante que tiene dividida a la playa de Valdegrana: "Siempre pido permiso"

David Álvarez tiene 40 años y cada tarde anima las playas de Valdegrana, en el Puerto de Santamaría, unas imágenes de su actuación que se han hecho virales en cuestión de horas.

Este militar de infantería de marina, divorciado y con dos hijos, ha encontrado en la música la manera de arreglar los ratos al sol. En la playa, hay bañistas encantados pero no a todos les gusta por igual su karaoke playero.

Aunque reconoce que no es profesional, David se prepara con ahínco y contra viento y marea canta tanto éxitos del verano como viejos clásicos. Su show dura entre 4 o 5 canciones.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con él desde la playa, donde estaba dando su concierto en directo. Ha asegurado que va a estar todas las tardes este verano y que su objetivo es animar a la gente en la playa.

Todo surgió por unos amigos que iban a veranear a Punta Umbría, y le dijeron que se llevara el altavoz para cantar en la playa. Allí pidieron permiso a todos los que estaban a su alrededor y accedieron.

"No me pongo todo el día, solo un cuarto de hora, depende de lo animada que esté la gente", ha dicho. Y es que no a todo el mundo le gusta, e incluso hay quien se ha alejado de él para no escuchar tanto ruido.