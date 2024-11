El dardo de Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana: "No me gusta la gente que no hace nada"

Ágatha Ruiz de la Prada conquista con su energía, su color y su personalidad. Carmen Lomana se enamoró pronto de aquel torbellino y ambas pasaron a formar un equipo inseparable.

"Cada vez la quiero más, la comprendo más y la admiro más", señalaba Agatha en 2018, cuando su amistad parecía irrompible. Sin embargo, un comentario de la socialité en 2020 sobre el divorcio de la diseñadora hizo estallar la relación.

La guerra entre ambas se intensifica en 2021 y se traslada a los platós de televisión. Incluso, José Manuel Díaz-Patón, la actual pareja de Ágatha, decidió unirse cuando Lomana insinuó que seguía enamorada de 'El Chatarrero'.

El último dardo entre ambas ha sido tras estas palabras de la empresaria en su último libro: "Poco a poco Carmen se hizo reconocida, pero es de justicia reconocer que tampoco ha hecho grandes méritos para la humanidad".

En Y ahora Sonsoles, Agatha Ruiz de la Prada ha aprovechado para cargar de nuevo contra ella. "No me gusta la gente que no hace nada", ha advertido.

La diseñadora ha confesado que no son amigas y que distingue mucho entre amigos y conocidos. Parece que la guerra entre ambas no cesa, ¿conseguirán reconciliarse tras más de cuatro años enfrentadas?