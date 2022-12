¡Cuidado con las cenas de Navidad! Estos son los consejos para sobrevivir a ellas

En las cenas de Navidad solemos dejarnos llevar por las emociones, la alegría y la euforia de estar pasando un buen rato con compañeros, pero no debemos olvidar que al final es una cena de empresa, los jefes están presentes y que nos están observando.

Por ese motivo, Bricio Segovia nos ha contado los mejores consejos para sobrevivir a estas reuniones y salir airosos de ellas.

El primero consejo es evitar los corrillos, porque sino empieza el chismoseo. También es importante no hablar de política ni de religión, aunque esto es un clásico. Además, no hay que beber o, al menos, no hacerlo en exceso.

Pero, sin duda, el más importante de todos es... ¡No ligar!