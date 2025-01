Tras las críticas a Ana Obregón, Roberto Herrera carga contra Paloma Lago: "Espero no volver a tropezármela"

Ana Obregón no es la única afectada por las declaraciones de Roberto Herrera. Paloma Lago, excuñada de Ana Obregón, también es víctima del presentador canario: "Mataría a Paloma Lago, fueron las peores campanadas de mi vida", confiesa.

Las Campanadas de 2016 son el detonante de estas palabras del presentador hacia la exmujer de Javier García Obregón. Según la versión de Roberto Herrera son las más terribles que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

"Le pegó unas patadas al mapa. Candelaria, el municipio más importante turísticamente hablando de toda Gran Canaria y no hay ni hoteles", confiesa en un podcast. Declaraciones donde el canario también desvela situaciones off de the record del rodaje.

Tan terrible es la experiencia para Roberto que a lo largo de casi una década no se ha cruzado con Paloma y espera no tener que volver a hacerlo.

Esta no es la primera vez que el presentador cuenta lo que sucede detrás de las cámaras: "Nia lloró a lágrima viva. A mí se me cayó un mito", confesó en relación a un trabajo conjunto donde coincidieron con Ana Obregón.

Según la bióloga, la actitud del presentador tiene una razón: "Le deseo mucha suerte en su programa, y a ver si lo ve alguien".