Día Mundial de la Narcolepsia

Cristina sufre narcolepsia y tiene que dormir 20 minutos cada dos horas: "Esta enfermedad es incapacitante"

Hace poco que le diagnosticaron esta enfermedad, no puede trabajar y tiene que irse a dormir antes de las once de la noche. Esta mujer vive con narcolepsia, una condición que tiene desde que era pequeña pero que no han sabido diagnosticarle hasta recientemente.