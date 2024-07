Crean una red de voluntarios para evitar robos a personas mayores en cajeros: "Se sienten más seguros"

Los cajeros automáticos se han convertido en los lugares favoritos de los ladrones para atracar a las personas mayores. Por ese motivo, en Fuenlabrada (Madrid), se ha creado una red de voluntarios para plantar cara a estos delincuentes.

Se trata de personas que acompañan a los más mayores a sacar dinero y después a casa para asegurarse de que la vuelta es segura. Son sus guardaespaldas y, con su presencia, los cacos se lo piensan antes de actuar.

El objetivo es evitar que la gente sea un blanco fácil para los ladrones pues, además, estos atracos dejan secuelas y no solo económicas, sino también psicológicas, como le pasó a Tomasa, que ha sido víctima de varios robos.

"Ya me han atracado tres veces, una con navaja y la otra me cogieron por detrás, me abrieron la mochila y se llevaron el monedero", ha asegurado.

Estos robos están a la orden del día, y por eso el papel de los voluntarios es fundamental para defender a los mayores y ponérselo más complicados a los delincuentes que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Tomasa, que se siente mucho más segura ahora que cuenta con su apoyo. Fernando es uno de estos voluntarios, que nos ha contado que siempre que han podido han evitado estos atracos.

Normalmente rodean a la persona para que hagan sus gestiones en el cajero y posteriormente los acompañan a casa. "Evitamos que los amigos de lo ajeno metan el hocico donde no les importa", ha asegurado.

Antonia es una de esas personas vulnerables que, a sus 78 años era totalmente autónoma pero, tras ser agredida sin ninguna explicación, ha tenido que ser ingresada por un ictus. Todo ocurrió cuando bajaba a comprar fruta, como hacía habitualmente.