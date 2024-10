Consuelo Berlanga se rompe recordando a su marido: "Ricardo ha sido mi vida"

Consuelo Berlanga es uno de los rostros más conocidos de la televisión y la radio. Premio Antena de Oro de la televisión y presentadora de grandes programas de éxito de los años 80 y 90.

Su primera experiencia ante la cámara es de la mano de Jesús Hermida en 1987 y, desde entonces, condujo diferentes programas como Waku Waku, Tan contentos o Noches de Coplas.

"Hermida me llamaba 'Señorita Consuelo' y me propuso que me fuera a su equipo al informativo de Onda Cero", ha desvelado, hablando sobre sus inicios en la industria.

Sin pelos en la lengua y con una personalidad que enamoró a nuestro país, Consuelo acumuló éxitos hasta ahora, que asegura que vive mucho más tranquila y conservando amistades de aquella época.

Su prioridad siempre fue la familia, su hijo y su marido, el odontólogo Ricardo Pita, a quien perdió hace apenas unos meses. "Estoy jodidilla, pero sé que lo voy a conseguir porque él está conmigo", ha asegurado, entre lágrimas.

"Ricardo ha sido mi vida", ha afirmado Consuelo, rota de dolor. Según nos cuenta, estuvieron juntos muchos años, pese a que nunca hicieron pública su historia.

Una mujer hecha a sí misma que hoy es un hito en nuestro país y un ejemplo de superación. ¡Dale al play para ver parte de su entrevista!