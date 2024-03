Hablamos con un afectado

Compran un vehículo importado de Estados Unidos que no pueden vender ni usar: el vendedor está desaparecido

Casi 200 personas han adquirido uno de estos vehículos con matrícula americana, no homologada en Europa, por lo que no pueden circular. Ha sido un comercial de Murcia quien ha vendido los coches y ahora no se sabe nada de él.