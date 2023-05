Los colaboradores del 'Flash' rinden homenaje a Paulina Rubio: "Yo ya no me las quito en todo el programa"

Paulina Rubio marcó tendencia durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles', al menos entre los colaboradores del 'Flash'.

Nacho Gay, Lorena Vázquez y Carlos García López han llegado al programa con sus gafas de sol puestas... ¡Siguiendo la moda! "Yo no me las quito en todo el programa", ha dicho el periodista, aunque Sonsoles Ónega no lo iba a permitir.

Y es que solo las estrellas internacionales pueden ponerse este complemento en el programa. "¡Fuera las gafas, querido!", les ha dicho.

Ellos han tenido que ceder, pero Nacho Gay ha dejado claro que no hay tanto que lo diferencie de la cantante mexicana. "También hablo con Rocío Jurado de vez en cuando", ha bromeado.

