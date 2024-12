Claudia, abusada por su abuelo desde los 7 años: "Me daba miedo romper la familia, por eso no lo conté antes"

Claudia sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo desde que tenía 7 años, pero no fue hasta los 19 que decidió alzar la voz. Tres años después, a los 22, su abuelo intentó abusar de ella de nuevo.

Los abusos han marcado por completo la vida de Claudia, que a día de hoy tiene secuelas psicológicas y físicas. Según nos cuenta, perdió un ovario, ha tenido una operación de corazón, espasmos faciales, trastorno de la conducta alimentaria y depresión.

Aunque hoy lo denuncia públicamente, Claudia no lo tuvo fácil. Su primera reacción fue guardar silencio, ya que su abuelo actuaba con total impunidad y la amenazaba. "Me daba miedo romper la familia, por eso no lo conté antes", confiesa. Fue a raíz de la muerte de su abuelo que pudo abrir la caja de los dolorosos recuerdos que tenía con él.

Cuando por fin decidió contárselo a la familia, les pidió que no hicieran nada, que la protegieran. A raíz de su testimonio, se dio cuenta de que más mujeres de la familia había sufrido lo mismo que ella. "Mi madre me preguntó si me había pasado y entendí que ella también fue víctima".

Sin embargo, su dura confesión provocó lo que más temía: la ruptura de su familia. Según nos cuenta, familiares suyos han llegado a decirle: "Si te han violado, te aguantas".

Su abuela se murió sin saberlo, aunque según nos cuenta Claudia, fue a la única de los 14 nietos que le dejó herencia. "No sé si estaba intentando decirme algo", señala, creyendo que quizás ella también fue víctima.

Hoy Claudia cuenta su dura historia en redes sociales, animando a que personas que estén sufriendo lo mismo, no guarden silencio. "Que la vergüenza cambie de lado", asegura. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!