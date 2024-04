Los cinco pasos para curar heridas superficiales y evitar que se infecten explicados por Boticaria García

Boticaria García ha venido a Y ahora Sonsoles para, en esta ocasión, enseñarnos los cinco pasos que hay que seguir para curar heridas superficiales y evitar así que se nos infecten.

Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a curarlas es lavarnos las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. A continuación, hay que cortar la sangre presionando.

Si sigue sangrando habría que ir al médico, pero sino hay que lavarla con agua poniendo la herida debajo del chorro. Es muy importante, cuando limpiemos la herida, darle con la gasa desde dentro hacia fuera para que no se meta la suciedad dentro.

Posteriormente es fundamental desinfectar la herida, y para hacerlo hay que utilizar es la clorhexidina al 1%. Este producto no pica, no es agresivo y desinfecta.

El agua oxigenada, aunque es de toda la vida, puede formar coágulos y que se queden las bacterias, y el alcohol es muy irritativo, por lo que no se pueden usar. El yodo tampoco se puede usar porque si lo echamos en la herida y se infecta después, no lo podemos saber porque no se ve.

Después de desinfectar hay que tapar la herida con un apósito porque se ha visto que protege, pero hay que descubrirlo cada día porque si se infecta o cambia de color hay que saberlo para poner remedio pronto.