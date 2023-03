Carmen Thyssen sorprende con el anuncio de su nueva inmersión empresarial: ¡Un hotel!

La baronesa Thyssen ha reaparecido en Estepona para dar una noticia que afecta a su futuro empresarial, y es que la aristócrata ha revelado que va a crear un “hotel boutique” ubicado en su Cataluña natal. Lo hace, como ella misma ha dicho, en una casa antigua a la que no le daba uso.

Estará situado en primera línea de playa y será de lo más exclusivo, porque contará con pocas habitaciones.

El anuncio lo ha hecho en Estepona, localidad malagueña que en apenas unas semanas albergará una de sus colecciones de arte. “Yo disfruto viendo los cuadros que con tanta ilusión he coleccionado porque he sentido algo por ellos cuando los he coleccionado”, ha dejado claro.

Al acto acudía con un look muy casual y primaveral que combinaba con unas zapatillas deportivas, aunque, eso sí, sin perder la clase que la caracteriza.