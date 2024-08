Carmen busca a Nicolás, fruto de una antigua relación de su marido y hermano de su hijo: "Han pasado 23 años"

Carmen ha visitado el plató del programa con un objetivo: encontrar a Nicolás, el hermano de su hijo. Hace 25 años que su pareja, Israel, tuvo un hijo del que no sabe nada desde que tenía dos años.

Esa ausencia ha marcado toda la vida de Eiden, el hijo en común de Carmen e Israel, que insiste en buscar a su hermanos.

Carmen nos ha contado que cuando Israel, su marido, se separó de su anterior pareja ella desapareció con el niño y, aunque posteriormente se encontraron, no pudieron llegar a un acuerdo económico en el convenio regulador y dejó de saber algo del pequeño definitivamente.

Israel intentó denunciar, pero su abogado le dijo que era un proceso largo y doloroso tanto para él como para el niño. Sin embargo, en una ocasión, Israel se los encontró en un bar y el pequeño ya llamaba 'papá' a la nueva pareja de su madre, aunque no lo fuese.

De esto han pasado 23 años y, aunque no han parado de buscar, Israel no sabe si siguen viviendo en la misma ciudad y la familia de su expareja no quiere dar información. "No sabemos si sabe que tiene un padre que no es el que lo ha criado", ha dicho.

Nicolás nunca ha sido olvidado por la familia de su padre, e incluso tienen fotos de él.

