Carlos Quílez, por la denuncia a Dani Alves: "Más pronto que tarde tendrá que responder ante la justicia"

La joven que acusó al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves de presuntamente agredirla sexualmente el pasado viernes en una discoteca de Barcelona ha formalizado la denuncia.

La mujer coincidió con el brasileño y denuncia que le realizó tocamientos, aunque, en un primer momento, cuando comunicó lo ocurrido a la seguridad de la sala, les dijo que había sido violada.

Carlos Quílez ha contado que el futuro del futbolista va a ser turbio porque la causa se va a judicializar y la probabilidad de que se archive la causa es ínfima. "Más pronto que tarde va a tener que responder ante la justicia española y defenderse", ha asegurado el periodista.

Cruz Sánchez de Lara, abogada, no cree que el haber puesto la denuncia 5 días después de la presunta agresión le reste credibilidad, porque muchas no son capaces de reaccionar. "Esto no tiene por qué ser una prueba ni a favor ni en contra", ha confirmado.