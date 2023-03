Carlos Latre nos advierte del nivel de la nueva edición de 'Tu cara me suena': "Vamos a alucinar"

Carlos Latre ha estado en la inauguración de la nueva exposición en Madrid del cantante David Bowie, un artista al que ha descubierto de manera tardía pero del que se considera fan. "Me da un poco de rabia, porque me he perdido mucho durante este tiempo", ha asegurado.

Hemos podido hablar con él a muy poco tiempo de que se estrene la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena', una edición que, según ha contado, tiene un inicio que puede pasar a la historia. "Vamos a alucinar con la cantidad de grandes momentos", ha contado, por lo que ha aumentado la expectación.

Latre ha confesado que en esta edición del concurso vamos a conocer a una Miriam Rodríguez haciendo cosas que ni ella sabía que era capaz de hacer; también a Andrea Guasch, que es "una estrella" o morir de risa con Susi Caramelo. "El elenco es tan potente y va a ser tan divertido", ha asegurado.

¡No podemos esperar a que empiece! Y, antes de despedirse, Sonsoles Ónega le ha pedido que haga una imitación. El presentador se ha lanzado con Boris Izaguirre. "Maravilloso", ha dicho la presentadora.