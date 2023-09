Carlos Latre lamenta que no se haya reconocido a María Teresa Campos en vida: "Era disruptiva y valiente"

Carlos Latre ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha hablado sobre María Teresa Campos, que hace apenas unas semanas que falleció después de ingresar en el hospital por un empeoramiento en su estado de salud.

El cómico ha asegurado que él siempre dice que la periodista fue su "mamá televisiva" y que la quería muchísimo. "Hemos sufrido mucho su marcha", ha afirmado.

"No los reconocemos hasta que se van"

Latre ha contado que ella era muy fan de 'Crónicas marcianas' y que siempre, al día siguiente de hacer una imitación, decía "vamos a ver qué ha hecho mi Carlos Latre", ha contado. Y es que ambos tenían muy buena relación y, aunque nunca llegaron a trabajar juntos, se tenían mucho cariño.

La reivindicación de Carlos Latre en 'Y ahora Sonsoles'

El imitador ha aprovechado para reivindicar que en España no somos conscientes de lo que tenemos, y que nos pasa no solo con la gastronomía, la cultura o literatos, por ejemplo, sino también con grandes artistas. "No los reconocemos hasta que se van", ha asegurado.

Una reivindicación similar a la que hizo el cantaor José Mercé cuando visitó 'Y ahora Sonsoles' con motivo del fallecimiento de María Jiménez, apenas dos días después de María Teresa Campos.

Carlos Latre ha asegurado además que María Teresa Campos era una mujer disruptiva y diferente, además de valiente y que abrió muchos caminos. "Los homenajes en vida", ha sentenciado.

Los amigos de María Teresa Campos la recuerdan

No solo la familia de María Teresa Campos han lamentado el fallecimiento de la periodista, sino también muchos amigos y compañeros de trabajo han querido recordarla en una fecha tan complicada.

Uno de ellos fue Luis del Olmo, que compartió muchos momentos con la malagueña después de conocerse en la llegada de la malagueña a Madrid. El periodista quiso mandarle un mensaje y ha dejado claro que quiere que se la recuerde como la mujer que hizo la radio y la televisión más grandes y más trascendentes.

Josemi Rodríguez-Sieiro, por su parte, recordó la última conversación que había tenido con María Teresa Campos hablando sobre el amor y sus relaciones.

Una de las últimas personas en ver a María Teresa Campos con vida y que, además, pudo despedirse de ella, fue Maite Valdelomar, quien explicó en 'Y ahora Sonsoles' que, durante sus rutinarias visitas a la periodista, veía cómo poco a poco se apagaba.

Y si en algo han coincidido todos los que hablaban de María Teresa Campos era en su generosidad, humildad y en el cariño que siempre demostraba a todo aquel que estaba a su alrededor. Aunque, eso sí, era exigente en su trabajo y como Yusan Acha explicó, su límite estaba en el buen gusto y la justicia.