Las palabras de María Teresa Campos sobre Sonsoles Ónega: "Dijo que eres la digna sucesora de las reinas de las mañanas"

Terelu Campos, hija de María Teresa Campos, ha entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles' para recordar a su madre y agradecer el cariño y las muestras de cariño que ha recibido de todo el mundo.

Y es que la periodista marcó generaciones con su éxito en televisión, porque ella fue una pionera en el medio y lo hizo con valentía, sin prejuicios y coraje, ha dicho Sonsoles Ónega. Unas palabras que han hecho a Terelu recordar a Fernando Ónega, el padre de la presentadora, y ha asegurado que él se lo inculcó mejor que nadie.

"Nunca me he sentido sola por tu parte"

"Pero ella ha sido una luchadora en un mundo de hombres", ha querido recalcar la colaboradora.

Terelu, además, ha agradecido a Sonsoles Ónega personalmente que haya ido al tanatorio a despedir a María Teresa Campos, además de que siempre haya estado pendiente de ella.

"Nunca me he sentido sola por tu parte, y eso no lo olvidaré jamás", ha dicho la hija de la periodista.

La presentadora ha respondido que les faltó tiempo y que le hubiera gustado aprender mucho más de ella de la televisión.

"Cuando empezaste el programa ella dijo que eras la digna sucesora de quienes somos o hemos sido las reinas de las mañanas", ha asegurado Terelu Campos, unas palabras que han emocionado a Sonsoles Ónega.

Y es que durante todo el programa hemos visto a diferentes amigos y compañeros de la periodista que han dedicado buenas palabras después de su fallecimiento esta madrugada.

Uno de ellos ha sido Luis del Olmo, que ha mandado un emotivo mensaje a María Teresa Campos. Juntos compartieron muchos momentos desde que se conocieron en Madrid para trabajar juntos y han sido amigos hasta el final de sus días.

También Yasun Acha, el director del último programa que presentó la periodista, ha recalcado que ella fue quien le dio su primera oportunidad en televisión y confió en él, lo que le cambió la vida. Ha destacado la generosidad de María Teresa Campos y hoy toda su familia llora su pérdida.