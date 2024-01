Carlos Koplowitz sigue luchando por recibir la parte de la herencia que le pertenece: "Estoy en la miseria"

Carlos Koplowitz ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' para explicar en qué punto está en la reclamación de la herencia que le pertenece por ser hijo de Ernesto Koplowitz después de ser reconocido como hijo legítimo tras la muerte del empresario.

A pesar de que lleva el apellido de una de las familias más poderosas y ricas del mundo, vive en la ruina a sus 62 años. Nació de una relación extramatrimonial de Ernesto Koplowitz con la venezolana Albertina Rangel.

Su vida quedó marcada cuando su padre falleció en un trágico accidente en 1962, pues murió sin reconocer a Carlos como hijo legítimo, lo que desencadenó una guerra que dura hasta hoy.

"Lo que deseo es encontrar una solución que le pueda convenir"

En 1992, una prueba de paternidad demostró que Carlos es el quinto hijo de la familia Koplowitz y se produjo entonces un acercamiento por parte de sus hermanas Alicia y Esther, que querían crear lazos con su hermano desconocido.

Estas buenas intenciones, sin embargo, se rompieron cuando en 2013 una sentencia reconoció a Carlos como hijo legítimo y entraba en juego la herencia.

Ernesto Koplowitz dejó 40 millones de dólares de la época, lo que equivale a casi medio billón de euros actuales. Alicia y Esther, respaldadas por los tribunales españoles, se negaron a darle su parte a su hermano, pero él no se ha rendido y ha elevado su petición a Estrasburgo e incluso a la ONU.

El empresario ha visitado el plató y ha asegurado que hace 24 años que no ve a sus hermanas. "Ahora me encuentro en una situación muy difícil", ha explicado, además de que su madre tuvo una vida muy pobre y tuvo que luchar porque no recibió ni un euro tras el accidente de Ernesto Koplowitz.

"Cuando murió estaban muy enamorados", ha dicho, y está seguro de que, de no haber ocurrido, le habría reconocido como hijo.

Esta misma mañana Carlos ha ido a la oficina de su hermana y ha llevado una carta, pues no tiene otra forma de ponerse en contacto con ella. "Lo que deseo es encontrar una solución que le pueda convenir", ha afirmado. Alicia Koplowitz, finalmente, ha recibido la carta.

En cuanto a qué ha ocurrido para llegar a este punto, Carlos ha explicado que lo que pasó fue que pidió ser reconocido por su padre y eso suponía remover el pasado. "Fue muy duro para Alicia y Esther", ha asegurado.

Eso sí, ha reconocido que en 2022 le ayudaron porque tenía una gran deuda en Suiza que heredó de su madre, y ellas le ayudaron a solventarla. Sin embargo, ha contado, cuando pidió ayuda en el momento en que su madre estaba a punto de morir no quisieron hacerlo.

La herencia se repartió entre los cuatro hijos de Ernesto Koplowitz, pero solo le está reclamando el dinero a dos de ellas, según ha afirmado Pilar Vidal. Él defiende, por el contrario, que se lo ha pedido a todos.

"Tienes que entender que siendo hijo de mi padre, mis hermanas han tenido una parte de mi herencia que yo no he recibido", ha asegurado, además de que no entiende por qué no quieren ayudarle. Ha dejado claro que está en la miseria en Suiza.