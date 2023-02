Carla López desapareció cuando iba de casa al trabajo, a tan solo 350 metros: "No entendemos qué ocurrió"

Carla López, una joven de 36 años, desapareció hace tres días en Barcelona y no se sabe nada de ella. La mujer tenía que abrir la clínica en la que trabaja, pero no lo hizo, lo que provocó que saltaran las alarmas.

La última vez que la vieron fue en Pineda de Mar, muy cerca de su casa, alrededor de las nueve de la mañana cuando iba a su puesto de trabajo después de pasar la noche con su pareja, pero nunca llegó y su teléfono está desconectado desde entonces.

Sus familiares descartan que haya sido ante una desaparición voluntaria. Los Mossos d'Esquadra, por su parte, han encontrado en su casa la cartera con toda la documentación de la joven y ya han tomado declaración al entorno más cercano.

La búsqueda por mar y aire ya se ha activado por la zona más cercana a su domicilio.

María del Carmen Núñez conoce a la desaparecida, y asegura que cada día hacía el mismo recorrido, además de que era muy buena y trabajadora. Nos ha contado que cada día, a las diez de la mañana, abría la clínica, por lo que le extraña lo ocurrido, especialmente porque es una zona muy concurrida y su casa apenas está a 350 metros.

"Nunca me habría esperado esto", ha dicho. No vio nada extraño en ella ni en su rutina, por lo que no entienden qué ha podido ocurrir. En cuanto a su pareja, María del Carmen no la conocía, pero llevaban poco tiempo saliendo y, aunque los ha visto juntos a veces, no sabía nada.

Ana Almirón, otra vecina, ha participado en el dispositivo de búsqueda. "Sentía miedo, me temía lo peor", ha asegurado. Ella también conocía a Carla, una chica, según ella, normal y muy tímida.