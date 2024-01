Suenan campanas de boda entre Mari Ángeles Grajal y José Gandía: ¿Quién es la nueva ilusión de la doctora?

Suenan campanas de boda en la familia Ostos, y no se trata de Jacobo que se casa con Mery, su pareja y su máximo apoyo en la guerra familiar. Se trata de Mari Ángeles Grajal, que tiene una relación con José Gandía.

Este fin de semana la hemos visto muy relajada acompañada por él, y juntos han visitado la aldea del Rocío para celebrar una comida con amigos, durante la cual ha compartido muchas confidencias con el empresario, que se ha asegurado en todo momento de que a ella no le faltaba nada.

La relación comenzó en la pasada feria de abril de Sevilla, aunque ella lo calificaba como una amistad que se ha ido afianzando a lo largo de los meses y ella está encantada.

José Gandía es un conocido empresario valenciano que se dedica a la exportación y producción de fruta. Compartió estudios en un internado suizo con el rey emérito, y a sus 78 años presume de ser un gran aficionado taurino.

De hecho, el difunto Jaime Ostos fue quien presentó a la ahora pareja y, además, no tiene miedo al compromiso porque ha estado casado tres veces.

De momento, Mari Ángeles Grajal no se ha pronunciado acerca de si está dispuesta o no a dar el paso. "Estoy muy a gusto", ha dicho, pero no ha desvelado sus planes amorosos.

Beatriz Cortázar ha contado que en la familia se habla mucho de boda, pero no solo por Jacobo. Unos rumores que llegan cuando se acerca el primer aniversario de la pareja, aunque eran amigos desde hace muchos años.

De momento, eso sí, ha explicado la periodista en exclusiva, Mari Ángeles Grajal ha negado por completo que se vayan a casar, e incluso le ha dado la risa. Es más, ha asegurado que ni lo han hablado.