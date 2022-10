El calvario de unos vecinos de Palma por una obra de casi cuatro años

Seguro que alguna vez has escuchado ruidos muy molestos de tus vecinos, e incluso en ocasiones has pensado que no los podías soportar más…

Esto es lo que les ha ocurrido a unos vecinos de Palma, pero, en esta ocasión, ¡ellos han salido ganando!

Un ciudadano alemán llegó hace unos años al vecindario y comenzó con una obra que estaba durando ya tres años y medio. El hombre incluso les llevó unos regalos antes de empezar con la labor por todas las molestias que les iba a ocasionar.

Cansados de soportar los ruidos insoportables de la reforma e incluso de sufrir daños en sus propias viviendas, sus vecinos de abajo decidieron denunciar y la Audiencia de Palma ha condenado al hombre a pagarles 113.000 euros por los daños morales ocasionados.

El objetivo del vecino alemán era convertir los dos pisos que se compró en el edificio en una única vivienda… ¡Pero le va a salir más caro de lo que esperaba!

Además, en el vídeo podrás descubrir algunas de las anécdotas más virales que se han destapado en las comunidades de vecinos: desde las obras más estrepitosas hasta molestos ruidos sexuales.