El calor y los medicamentos, enemigos íntimos: los peligros y efectos negativos que pueden provocar

Las temperaturas extremas alteran las rutinas de las personasen muchas ocasiones , ya que el calor no nos permite hacer nuestra vida como nos gustaría.

Lo mismo ocurre con los medicamentos, ya que con la ola de calor hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos y estar atentos a nuestras rutinas y cambiar las rutinas si es necesario.

David Céspedes, médico, nos ha explicado qué efectos negativos puede tener en la salud el tomar un medicamento, sobre todo si está en mal estado.

Y es que nos puede afectar de dos maneras. La primera es afectando a la capacidad de nuestro cuerpo de regular la temperatura. Algunos antidepresivos o antipsicóticos pueden afectar a la temperatura basal, es decir, al centro neurálgico que controla la temperatura. "Aumenta un poco más ese umbral", ha dicho el doctor.

Hay otros que afectan a la sudoración, la hacen menos efectiva a la hora de bajar la temperatura. Así como otros que afectan a la vasodilatación, por tanto nuestra temperatura se baja.

La segunda forma es afectando incluso a la hidratación de nuestro organismo. Estos son, por ejemplo, los diuréticos o el ibuprofeno, que puede provocar un fallo renal.

¿En qué consiste el método egipcio?

Una nueva ola de calor atraviesa España y está dejando temperaturas de unos 30 grados por la noche. ¡Así es imposible dormir!

Sin duda el aire acondicionado es la mejor opción para dormir fresquito en noches así, pero son muchos los que no tienen o no pueden hacer frente al precio de encender el aparato y deben recurrir a alternativas que no siempre son tan efectivas con temperaturas tan altas.

El ventilador, el abanico… ¡Cualquier cosa es buena! Pero existe un método que puede ayudarnos a pasar las noches de calor mucho mejor: el método egipcio.

Esta técnica consiste en poner toallas húmedas y frías en la cama para bajar la temperatura corporal.

Noches tropicales en toda la península

Madrid ha sido la ciudad que ha vivido su peor noche en lo que va de verano y Montalbán, en Teruel, con una mínima de 29,7°C, ha sido la que más calor ha pasado de toda España.

Además, según informa la Aemet, en muchos lugares del Mediterráneo y del interior del país el termómetro no ha bajado de los 25°C hasta las ocho de la mañana.

En cuanto a las comunidades en alerta, Aragón, Baleares y Cataluña están en aviso rojo por hasta 43°C. Unas temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal.