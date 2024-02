¿El café es buen aliado para la salud? Boticaria García nos cuenta cómo nos afecta

El café es un producto que forma parte de nuestro día a día. Por eso, Marián García, más conocida como Boticaria García, ha venido al plató de Y ahora Sonsoles para contarnos sus beneficios y contarnos cuánta cantidad es recomendable tomar.

Lo primero que ha dejado claro es que no es malo tomar café ya que cuenta con antioxidantes para nuestra salud. Aún así, los expertos señalan que lo recomendable es no tomar más de 400 miligramos de café al día. Lo que sería unos cinco cafés.

Si somos de los que preferimos tomarnos un solo café al día, lo mejor es que este no supere los 200 miligramos. Por cierto, si piensas que la cafeína y la teína son cosas distintas, estás equivocado ya que es lo mismo solo que con distinto nombre.

El café no le afecta igual a todo el mundo

No a todo el mundo le afecta de igual manera los afectos del café. Muchas personas pueden pensar que si no te tomas varios cafés puedes no llegar a estimularte y pasarte dormido todo el día. Sin embargo, esto no es del todo cierto.

Con la consumición de tan solo 75 miligramos de café, nuestro cuerpo aumenta la alerta o la capacidad de concentración.

No a todo el mundo le va bien y no siempre afecta de la misma manera, todo depende de una enzimas que tenemos en el estómago.

Los que tienen dicha enzima quiere decir que lo metabolizan todo muy rápido. Por lo que este tipo de personas se pueden tomar incluso un café antes de dormir.

Si tu estómago va más lento, quiere decir que metaboliza con más lentitud y estas personas pueden llegar a tomarse un café después de comer y no llegar a dormir.

¿Qué otros productos tienen cafeína?

Hay ciertos productos que tomamos en nuestro día a día que también cuenta con cafeína y, a veces, no nos lo llegamos ni a imaginar.

Por ejemplo, las bebidas energéticas tienen la misma cantidad que un solo café expreso. Una lata de refresco tiene la mitad de un solo café y el chocolate tendría una cuarta parte.

Una mitad de chocolate negro sería como un cuarto de una taza de café.