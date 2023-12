Brad Pitt entra en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para celebrar su 60 cumpleaños... ¡Y para quedarse!

El mundo entero está celebrando el cumpleaños del guapo oficial de Hollywood, Brad Pitt, que cumple hoy 60 años, una edad a la que sigue dejando sin respiración a todo aquel con quien se cruza por su físico envidiable.

De hecho, todos se preguntan cuál es el secreto de su eterna juventud. Pitt está más guapo que nunca y sus últimas apariciones no dejan de sorprender.

Durante décadas, sus cambios de look no han hecho más que mejorar la versión original. Sin embargo, no todo es bueno.

Brad Pitt ha inaugurado década envuelto en una polémica. Recientemente salía a la luz un mensaje en redes sociales de uno de sus hijos mayores que dibujó un perfil bastante turbio del actor.

"Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante", dijo el joven.

El actor es, además, uno de los artistas favoritos de Sonsoles Ónega, que no ha podido evitar traérselo a plató para celebrar su cumpleaños como se merece. Y no ha sido todo, porque se va a quedar allí hasta que acabe el año. ¡No te pierdas el momentazo!