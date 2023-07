¿Bertín Osborne miente? La madre de Chabeli Navarro saca las garras por su hija y ella lanza un comunicado

Visiblemente afectada se encuentra Chabeli Navarro después del impactante comunicado que emitía Bertín Osborne como respuesta a las polémicas declaraciones de la que fue su pareja unos meses.

Por su lado, la madre de Chabeli, Isabel, saca las uñas por su hija y desmiente al cantante: "Me dan pena todas las mentas que están diciendo", señala.

Bertín Osborne ha desvelado el dinero que le entregó a Chabeli por su supuesto embarazo: "Convine en entregarle ante su precaria situación 10.000 euros más la cifra de 2.200 euros mensajes durante nueve meses", señala en el comunicado.

Isabel, madre de Chabeli, ha querido matizar sus palabras: "Se está diciendo que Bertín le dio una cantidad de dinero. Todo tiene su por qué, eso va a ir saliendo".

Uno de los puntos más polémicos es el documento que presuntamente él y Chabeli firmaron ante notario en noviembre de 2021: "La señora Navarro manifiesta expresamente no poder asegurar quién es el progenitor", firma en el comunicado.

"Reconoce que el señor Osborne la ha animado a seguir adelante con el embarazo", continúa en el comunicado.

Sin embargo , Isabel es contundente: "¿El supuesto contrato que firmó Chabeli? Va a salir tesoro, todo tiene su por qué".

"Aquí el amigueo y las profesiones se utilizan a favor de los contrarios por ser amigos, esto está muy mal", ha querido añadir la madre de Chabeli.

Cuando le preguntan por cómo acabará toda esta situación, ella responde: "Espero que bien porque yo creo en la justicia. Aquí somos todos iguales, aquí no hay poder, no hay dinero".

Una de las cosas que tenemos claras en 'Y ahora Sonsoles' es la existencia de un audio que confirma que Bertín Osborne era conocedor de un aborto de Chabeli Navarro.

Aunque en su último comunicado, el cantante deja claro que: "Nunca supe si estuvo embarazada o no lo estuvo".

Chabeli Navarro responde al comunicado de Bertín Osborne con otro comunicado

Solo han sido necesarias 24 horas para que Chabeli Navarro conteste al comunicado de Bertín, la sevillana muestra cansancio ante las difamaciones que se están vertiendo hacia su persona.

"No fueron tres encuentros aislados en cinco meses. Fueron muchos más y a petición en la mayor de las casos por parte de Norberto", señala en el comunicado

Aunque Chabeli no desmiente a Bertín en lo relativo a una entrega de dinero: "En relación al dinero que menciona el señor Osborne, en breve podré aclarar más estas cuestiones".

"Yo no he firmado nada diciendo que no sabía si Bertín era el padre del bebé", escribe contundente Chabeli Navarro.

¿Cuál será la reacción del cantante?