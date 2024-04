Las reacciones de Gabriela Guillén y Fabiola Martínez a las declaraciones de Bertín Osborne: "Somos todos infieles"

Las últimas declaraciones de Bertín Osborne van a levantar ampollas entre aquellas personas que le han tachado de infiel a lo largo de su vida.

El cantante ha hablado sin tapujos y con total sinceridad en la segunda parte de una entrevista sobre sexo que seguro traerá nuevas consecuencias al artista.

"Somos infieles todos", ha dicho el cantante, que además ha dejado claro que él no se enamora y ha insistido en su particular argumento sobre el amor. "No estoy seguro porque no sé lo que es estar enamorado. Yo no he sentido lo mismo por dos mujeres nunca", ha asegurado.

Unas controvertidas palabras que coinciden con la esperada reaparición profesional del artista tras superar sus problemas de salud.

De momento no ha trascendido ningún avance sobre la prueba de paternidad solicitada por Gabriela Guillén que, curiosamente, siempre que Bertín hace algún movimiento responde a través de sus redes sociales con sus ya populares frases llenas de intención.

"Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo los demás deben vivir sus vidas", ha escrito en esta ocasión. Beatriz Cortázar ha hablado con ella en exclusiva, y le ha asegurado que se encuentra mal anímicamente y que está intentando desconectar de todo.

Marta Bolonio, por su parte, ha hablado con Fabiola Martínez, que se ha enterado por la periodista de estas declaraciones, pero ha dicho que está muy fuera de estas declaraciones y que está luchando mucho para que todo esto no le afecte.