Barbara Royo: "El Gobierno no ha hecho ni un solo gesto de repulsa cuando la que ha muerto es una niña de seis años"

El padre de la menor de 6 años hallada muerta en Gijón llevaba cinco años luchando por la custodia de su hija, y el viernes por fin la consiguió. Sin embargo, era demasiado tarde. El cuerpo de la pequeña fue encontrado en casa junto a su madre, de 48 años, que es la presunta asesina.

El padre de la menor, roto de dolor, no encuentra una explicación lógica a todo lo ocurrido. "Esto no va de hombres ni mujeres, ¿cómo pueden hacerle esto a una niña?", ha declarado.

La madre ha sido interrogada por la comisaría de Gijón y se prevé que pase a disposición judicial esta misma tarde. Antes quieren acabar una serie de diligencias, y no será hasta mañana cuando el juez la interrogue. Según Carlos Quílez, la Fiscalía conseidera que su desequilibrio psicólogico sea tenido en cuenta.

Pero, ¿qué ha fallado para que esto haya ocurrido? La abogada Bárbara Royo asegura que probablemente la haya matado por venganza y sea un caso de violencia vicaria. "La violencia vicaria no tiene género, matan igual los hombres que las mujeres", ha dicho en 'Y ahora Sonsoles'. La abogada cree que, si fuese un hombre, no se habría planteado que fuese o no una psicópata y se habría mandado directamente a prisión provisional.

"Seguimos fomentando una desigualdad legal que perjudica al hombre", ha declarado Ángel Antonio Herrera sobre este asunto. La abogada también ha denunciado que el Gobierno no se haya pronunciado acerca de esta homicidio: "El Gobierno no ha hecho ni un solo gesto de repulsa cuando la que ha muerto es una niña de seis años".

La policía está investigando además si el intento de suicidio ha sido inventado y simplemente quería excusar el asesinato en una enfermedad psiquiátrica.

Los vecinos y la familia de Torrecaballeros, en Segovia, el pueblo de los padres, han condenado el suceso y han homenajeado a la pequeña con cinco minutos de silencio. Aseguran que lo que ha fallado es el sistema y creen que se podría haber evitado.

El hermano de la mujer fue quien dio la voz de alarma, pues llevaba ya unos días sin saber nada de ellos y, cuando la Policía llegó, se encontró con la situación.

La madre, que dio barbitúricos a la pequeña y ella también los tomó, fue detenida y la familia se plantea pedir prisión permanente revisable.