Beatriz Cortázar habla con Bárbara Rey, espantada tras las declaraciones de Ángel Cristo: "Los hechos no encajan"

Ángel Cristo ha señalado a su madre Bárbara Rey como nunca, en un momento complicado para la vedette, que acaba de perder a su hermano mayor. Tanto ella como Sofía Cristo niegan categóricamente todo lo que ha contado él.

Madre e hija se han pronunciado por primera vez sobre las declaraciones de Ángel Cristo, que ha contado, entre otras cosas, que su madre le ponía Orfidal en el biberón para que durmiese mejor.

Un duro relato que ha dolido profundamente a Sofía y Bárbara. "Me indigna todo", ha dicho la DJ, mientras que su madre ha asegurado que no se siente culpable de nada.

Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha dicho Ángel Cristo, que ha dibujado un perfil muy diferente de Bárbara Rey del que conocíamos hasta ahora. "No era su hijo, era su sirviente. A disposición de la señora 24 horas cuando haga falta. A mi madre hay que llevarle el desayuno todas las mañanas. Si vas con tus amigos no la quieres lo suficiente. Si te echas una novia es una enemiga", ha dicho.

Unas palabras que también han dolido a Sofía Cristo, que ha asegurado en 'Espejo Público' que se enfadó e incluso lo bloqueó tanto a él como a su hermano. "Tengo ira y rabia y me da hasta pena", ha dicho la joven.

Bárbara Rey, por su parte, ha asegurado que para ella sus hijos siempre han sido lo más importante, como dejó claro también en su visita a 'Y ahora Sonsoles'. "Solo os puedo decir que mis hijos han estado siempre internos. Cuando uno está en casa, no está interno", ha dejado claro.

Su hijo, mientras tanto, ha borrado todo el rastro de su madre en redes sociales y únicamente ha dejado fotografías con su novia.

Hablamos con Bárbara Rey

Beatriz Cortázar ha hablado con Bárbara Rey, que le ha dejado claro que lo que menos preocupada le tiene es el asunto de las imágenes con el rey emérito. Sí ha asegurado que no metía orfidal en los biberones de sus hijos. "Los hechos no encajan", ha asegurado la periodista.

Además, ha asegurado que sí le preocupa que la haya acusado de "explotación de menores".

Además, madre e hijo, ha explicado, no tienen una relación distante. De hecho, en verano han pasado un mes de vacaciones juntos.