Exclusiva

Bárbara Rey llama en directo a 'Y ahora Sonsoles' tras las declaraciones de Ángel Cristo: "Van a destruir a mi hijo"

La vedette ha entrado en el programa para aclarar cómo se encuentra tras las declaraciones que ha hecho su hijo sobre ella, algo que no se esperaba. Aún así, ha dejado claro que no va a hablar de él y que no quiere que le hagan daño.