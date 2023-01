Bárbara Rey asegura que, de no haber más serie, dejará un libro: "Esto es solo una parte de mi historia"

Bárbara Rey ha dejado claro en la entrevista en 'Y ahora Sonsoles' que la serie 'Cristo y Rey', recién estrenada en ATRESPlayer, es solo una parte de su historia, y queda mucho por contar. Por ese motivo, ha asegurado que, si no hay más serie, dejará un libro como testimonio de su vida.

Todavía no sabe quién lo va a escribir, pero espera tener la salud para poder hacerlo en algún momento. "Tengo buena memoria, pero también tengo muchos apuntes", ha afirmado.

La vedette espera que la vida le dé mucha salud para vivir muchos años, pero no solo para contar cosas, sino por mis hijos. "Ellos me necesitan y tengo que estar, no me queda de otra. Sobre todo mi hija", ha asegurado