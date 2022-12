¡Mucho cuidado! Aumentan los ataques de jabalíes en España y se convierten en una amenaza

Los jabalíes se han convertido en una amenaza para las personas, no solo porque destrocen las cosechas, sino también porque han perdido el miedo y se acercan cada vez más.

En tan solo una semana ha habido dos ataques a lo largo de la geografía española, uno de ellos en Béjar, Salamanca, a una mujer de 40 años, y otro en Cantabria, a una mujer de 79, que tuvieron que ser trasladadas a urgencias.

Y es que la población de estos animales en nuestro país alcanza ya el millón de jabalíes y, si no se controla el crecimiento, en unos años podría duplicarse, y es que son animales que se adaptan muy bien a los cambios.

Alguien que sabe bien qué es haber sido atacado por un jabalí es Alejandro Payno, con quien hemos hablado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’. Una cacería en su pueblo de Cantabria provocó que el animal bajara al pueblo y le atacara.

"Me quedé quieto esperando que se fuera o que no hiciera nada", ha contado. Cuando vio que no lo dejó, se fue a subirse a una pared, pero el jabalí lo tiró y lo embistió. En ese momento en el que cae al suelo y nota que tiene al animal detrás, asegura que se le paró el mundo.

Las heridas que le causó el ataque fueron en una pierna, se extendió por todo el muslo y le provocó una hemorragia. Gracias a los cazadores, que lo abatieron, el suceso no fue a más.