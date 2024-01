Atacado por un perro a sus 60 años mientras paseaba: "Estaban sueltos"

Antonio ha sufrido el ataque de un perro potencialmente peligroso. Una situación cada vez más habitual y que puede afectar a cualquiera en su día a día.

Dos perros se acercaban a él, cuando uno de ellos le mordía sin parar mientras que el otro intentaba evitarlo. A pesar de todo, era tal la fuerza de los mordiscos que no lo consiguió.

El cuerpo de Antonio ha quedado con importantes mordeduras en brazos, manos, abdomen y piernas. Heridas que le llevaron a estar ingresado en el hospital durante un día.

Un hecho traumático que ha llegado a la vida de Antonio con 60 años y que, sin duda, ha marcado un antes y un después. La Guardia Civil ya ha identificado a los dueños de los caninos.

"Uno me atacó y el otro intentaba que no me atacara", ha confesado la víctima de este trágico momento: "Los perros estaban sueltos".

¿Cómo sucedió todo?

Antonio Fernández estaba dando un paseo de manera habitual cuando dos perros se le acercan. Uno de ellos se trata de un, considerado un perro potencialmente peligroso.

El animal se abalanza sobre Antonio y empieza a atacarle durante 20 minutos. Solo y en una zona de chalets donde los inquilinos suelen ir solo durante el fin de semana.

Lo único que consigue Antonio es coger el móvil y grabar un pequeño audio de 5 segundos donde se aprecian los ladridos de los perros y sus gritos.

De pronto aparece una chica, con quien se suele cruzar habitualmente en dichos pasos, quien comienza a pitar dentro del coche para ahuyentar al perro.

Tras dos minutos, los perros se van y Antonio se sube al coche para ir a casa de la chica y, desde ahí, llamar a los servicios sanitarios.

Cuando llega al hospital tiene el tendón del dedo meñique colgando y deciden quitárselo.

Se trata de la única secuela física que le ha quedado, además, claro, de las heridas que sigue teniendo y de las que se está recuperando.

Las penas a las que se puede enfrentar un dueño

En el caso de que tu perro ataque a otra persona y esta fallezca pueden ser distintas penas a las que te puedes enfrentar.

Lo importante es diferenciar en un punto clave: si el dueño anima al animal al ataque.

Si esto ocurre, el dueño puede estar condenado a más de dos años de cárcel.