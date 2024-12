Así vive una hipocondríaca: "Si me duele la cabeza, pienso que tengo un tumor cerebral"

Durante años, Paula sabía que algo en su mente no iba bien. Aunque durante mucho tiempo le decían que tan solo padecía ataques de angustia, fue una psicóloga quien le diagnosticó el trastorno que le estaba causando tanta ansiedad: hipocondría.

La primera época de la enfermedad fue la más dura y llegaba a ir a urgencias 5 o 6 veces a la semana. "No sabes qué te pasa, solo que te encuentras mal", señala.

El constante temor a las enfermedades hizo que Paula dejase su trabajo y perdiese a sus amigas, que no entienden su condición. Según nos cuenta, a raíz del diagnóstico, se dio cuenta de quién estaba en las buenas y en las malas.

Paula ha confesado que Google es su peor enemigo. "Si me duele la cabeza, pienso que tengo un tumor cerebral", advierte. Su cuerpo siempre está en tensión y cree que siempre se está muriendo.

Los padres de Paula tienen miedo porque no sabe qué es verdad y qué no lo es, sin embargo, ella sí sabe distinguirlo. "Cuando es real, lo controlas y no pierdes el norte", asegura.

El trastorno ha acompañado a Paula desde hace años, condicionando su rutina y, aunque sabe que no tiene cura, ha aprendido a convivir con él. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!